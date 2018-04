Rui Patricio, il muro portoghese che ha fermato la Francia

Napoli sempre alla ricerca di un portiere, tra i vari nomi che circolano spunta quello di Rui Patricio

Portiere classe 1988, grande esperienza, ha vinto 3 coppe di Portogallo, 3 supercoppe e una coppa di lega portoghese con lo Sporting Lisbona, ha poi vinto l’europeo del 2016 con il suo Portogallo in finale contro la Francia.

È stato uno dei protagonisti indiscussi dell’europeo tenendo negli ottavi la propria porta imbattuta per 120 minuti contro la Croazia, ha poi parato il rigore decisivo ai quarti contro la Polonia, in semifinale contro il Galles ha respinto gli attacchi di Gareth Bale, poi in finale contro la Francia ha parato di tutto su Sissoko e Giroud ed ha compiuto un vero e proprio miracolo su Griezmann, si può dire a tutti gli effetti che è stato decisivo per la vittoria finale dei Lusitani.

Scheda tecnica: Peso 86 kg, altezza 189 cm, molto reattivo tra i pali, grande senso di piazzamento, discreto nelle uscite e nel giocare palla con i piedi.

