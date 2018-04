Il Dottor Giulio Russo, è intervenuto a Radio Marte

Russo: “Nel mio club ci sono 84 iscritti ma dopo l’inaugurazione di oggi arriveremo a più di 100 e tutti per sostenere gli azzurri in un posto colmo di tifosi a strisce. Dato che l’Irpinia è stata una tribù dei Sanniti noi non possiamo fare altro che tifare per il Benevento oggi e sono sicuro che faranno un’ottima prestazione contro i bianconeri” .

Comments

comments