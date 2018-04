Sabatini: “La Juve può pagare il contraccolpo Champions in campionato”

Il giornalista di Premium Sport, Sandro Sabatini, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.



“Ieri mi sono un pò arrabbiato perché, gira e rigira, quando trovi Barcellona o Real Madrid finisci sempre con l’uscire dalla Champions. La Roma ieri ha giocato bene e quei due rigori gridano ancora vendetta: mentre il 3-0 del Real Madrid con la Juve ci stava, il 4-1 della Roma non ha una spiegazione. Restano due lezioni per le italiane di cui devono tener conto.

Il calcio è bello perché fa miracoli, ma è davvero difficile che le squadre del nostro Paese possano andare avanti. In Champions tifo Liverpool perché ha storia, una forte origine e non ha mai tradito le proprie origini.

Se la Juve può pagare la sconfitta di Champions in campionato? Beh, il contraccolpo psicologico c’è stato perché la notte dopo Juve-Real nessun calciatore avrà dormito. La Juve parte a -1 contro il Benevento, ma se gioca in maniera normale, pur partendo con uno svantaggio, a Benevento vince”.

