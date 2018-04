Sabatini: “Tra Juve e Real 3 goal di differenza”

Sandro Sabatini, giornalista di Premium, è intervenuto a Radio Marte

“Le prossime 3 partite ci daranno delle risposte e ci faranno capire come Juve e Napoli arriveranno allo scontro diretto. Io ho sempre detto che vincere aiuta a vincere ma il contraccolpo posto sconfitta Champions è duro, non semplice da digerire. Il calendario pone la vecchia signora in una condizione favorevole contro il Benevento che però sicuramente vorrà fare bella figura. La Juve negli ultimi 4 anni è sempre arrivata in finale di Champions ma tra Juve e Real ci sono 3 goal di differenza così come a Cardiff. Hanno anche giocato bene ma contro questi mostri sacri bastano anche piccole distrazioni per esser puniti, Ronaldo non ha toccato molti palloni, è stato contenuto bene ma poi contro il suo estro non puoi farci nulla, ha fatto un gesto tecnico eccezionale, si accende e si spegne quando vuole. Dopo 3 minuti al primo pallone toccato ha bruciato Barzagli sul tempo ed ha fatto goal, è straordinario, è un extraterrestre” .

