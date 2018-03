Sacchi: “Durante Cagliari-Napoli mi mandò un sms Guardiola”

Arrigo Sacchi è intervenuto nel corso di Goal Show su Televomero.

“Durante Cagliari-Napoli mi mandò un sms Guardiola, parlando degli azzurri: ‘ma questi quanto giocano bene?’. Eppure, se ci pensate, il Napoli non ha nemmeno un top-player sulla carta. Io stesso avevo una squadra con grande forza, che tra i partenopei è assente. Deve giocare sui sincronismi, sulla freschezza, sull’entusiasmo: appena cala emergono i limiti. La Juve, invece, può far gol anche su rimessa laterale. Il Napoli è talmente avanti, che chi lo critica è perché non lo capisce”.

