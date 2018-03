Sacchi: “Gli azzurri sono ammirati anche in Europa. La Juve non ha i valori del Napoli”

Arrigo Sacchi, ex allenatore ed ora opinionista a Premium, ha parlato nel corso di Goal Show, su Tele Vomero

“Cosa ha in mente Sarri? Dovete chiederlo a lui. Le motivazioni arrivano da tante cose. Il Napoli è una delle poche squadre con i valori e che riesce a competere con una superpotenza come la Juventus. È un gruppo di ragazzi coraggiosi e capaci. Il Napoli riempie gli occhi e il cuore per 90′: noi non eravamo abituati a spettacoli del genere nel campionato italiano. Prima si giocava un calcio molto tattico, basato sull’individualità, sulla forza: questo Napoli è tutt’altra cosa. Quelli che criticano Sarri sono abituati ad un altro tipo di calcio. In un paese che ha fatto del tatticismo e della furbizia la propria forza, il Napoli è troppo avanti per essere capito da tutti.

Allegri? È un grande allenatore, visto che ha alzato al massimo livello la qualità: è un vincitore. Alla Juventus, rispetto al Napoli, mancano i valori. Parlando con Ferrara e Tacchinardi chiesi loro in quanti avrebbero potuto giocare nella Juventus. Loro mi risposero ‘Solo Higuain’. Quello che mi sorprende è che questa squadra si trova ancora in lizza per vincere il campionato. Immaginatevi la cosa ribaltata: la Juve come il Napoli ed i partenopei come i bianconeri, tutto ciò non sarebbe mai possibile. Quello che sta facendo Sarri verrà ricordato da tutti i tifosi e tutta la città. I tifosi del Napoli hanno percepito che stavano assistendo a qualcosa di anormale in questo paese, ad una cosa che non si vedeva dai tempi di Maradona. Allegri ha detto chiaramente come gioca la sua Juventus. Il calcio italiano ha disconosciuto i valori, mentre deve essere musica, arte, danza.

Poco tempo fa ho ricevuto un messaggio di Guardiola mentre stavo seguendo Cagliari-Napoli, diceva: ‘Questi giocano benissimo, nessuno gioca così in Europa’. Sulla carta questo Napoli non aveva nemmeno un top player, sta accadendo qualcosa di straordinario. Rispetto a Sarri io avevo una squadra di grande valore, con giocatori fenomenali. Gli altri non sono tutti stupidi, soprattutto quando spendono centinaia di milioni. Il Napoli è frutto dell’entusiasmo dei ragazzi e del pubblico e delle idee straordinarie del tecnico. Oggi è una squadra che piace a tutti: mai i napoletani sono stati così apprezzati in tutta Europa”.

