Hasan Salihamidzic, direttore del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal

“Alla fine importa soltanto vincere, perchè dopo due anni non importa il bel gioco. Il Napoli però ha un bellissimo gioco, con un grande allenatore e giocatori importanti. Sarri al Bayern Monaco non lo so, non posso rispondere sugli allenatori. Leno è un grande portiere ed è pronto. Younes, ci sono state tante voci sul suo conto ma non posso dire altro. Belotti è un grande giocatore” .

