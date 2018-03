Sampaoli lascia a casa Icardi e boccia Dybala: “Pensavo fosse un top-player”

Il CT dell’Argentina, Jorge Sampaoli, boccia Icardi e Dybala, non convocati per le amichevoli internazionali e a rischio per quanto riguarda la convocazione ai mondiali in Russia.

“Mauro doveva dare delle indicazioni precise sul suo modo di stare all’interno del club e le risposte mi sembrano confortanti. Lo stiamo seguendo e non lo scarto in vista del mondiale. E’ importante che abbia manifestato il suo orgoglio di essere argentino. Dybala è un giocatore dal quale ci aspettavamo molto, sembrava un top-player. Non so se è la sua anarchia che lo fa segnare molto nella Juventus o se c’è qualcosa che non ha funzionato nella sua integrazione al nostro gioco e al gruppo”.

