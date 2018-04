Sampdoria-Genoa, le formazioni ufficiali

Queste le scelte di Giampaolo e Ballardini per il derby della Lanterna fra Sampdoria e Genoa.

Blucerchiati per l’Europa, rossoblu per il decisivo passo verso la salvezza. Mai banale nella storia la stracittadina di Genova, e non lo sarà nemmeno stavolta c’è da scommetterci. Alle 20:45 Sampdoria e Genoa scendono in campo a Marassi sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris per il derby numero 116 all’ombra della Lanterna. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 29 Murru; 22 Praet, 34 Torreira, 16 Linetty; 9 Caprari; 27 Quagliarella, 91 Zapata. All. Giampaolo.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanović; 32 Pereira, 30 Rigoni, 8 Bertolacci, 88 Hiljemark, 93 Laxalt; 19 Pandev, 10 Lapadula. All. Ballardini.

Arbitra il match l’arbitro, fra l’altro ligure, Davide Massa di Imperia coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Alassio. Il quarto uomo sarà l’arbitro Luca Banti. Al Var l’arbitro Daniele Orsato e l’assistente arbitrale Mauro Vivenzi.

