Secondo quanto riportato da Milannews.it starebbe andando decisamente bene la prevendita dei biglietti per Milan-Napoli, con lo stadio rossonero che si sta pian piano riempiendo.

Domenica pomeriggio in occasione di Milan-Napoli ci sarà una grande cornice di pubblico a San Siro: secondo quanto appreso da Milannews.it, per il match contro gli azzurri di Sarri, sono stati infatti già venduti 55 mila biglietti. Nelle ultime ore è stata aperta la vendita anche de tagliandi per il terzo anello rosso.

