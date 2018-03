San Valentino al museo del Napoli, l’iniziativa-promozione

La società partenopea per dopodomani regala alle coppie di tifosi un ingresso al Mann.

Regalati la passione azzurra, rivivi la storia d’amore con la tua squadra del cuore. Nel giorno di San Valentino visita “Il Napoli nel Mito”, la mostra esposta al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 28 febbraio.

In occasione della festa degli innamorati, la SSC Napoli dedica una promozione speciale “2x1San Valentino” per le coppie che, in quella giornata, vorranno assistere alla mostra “Il Napoli nel Mito”, aperta dalle ore 9 alle 19.30, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Il 14 febbraio, tutti coloro che si presenteranno in coppia, acquistando un solo tagliando*, esclusivamente presso la biglietteria del MANN, ne riceveranno uno in omaggio.

Un evento straordinario da non perdere per rivivere insieme i momenti più belli, suggestivi ed emozionati della storia azzurra. E per ripercorrere oltre 90 anni di immagini, trofei e campioni che ci hanno fatto innamorare del nostro Napoli.

Promozione speciale “2×1” San Valentino. Nel giorno dedicato agli innamorati, regalati l’emozione e il brivido de “Il Napoli Nel Mito”.

Due cuori uniti dall’immenso battito azzurro. Perché l’amore per il Napoli è l’unico sentimento che può fermare il tempo!

*Biglietto intero 10€. Non valido per i gruppi, per i visitatori prenotati e non comprenderà le visite guidate. Le gratuità resteranno invariate.

Fonte: SSCNapoli.it

