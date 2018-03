Sannino: “Insigne è un grandissimo calciatore, anche in Nazionale può esserlo”

L’ex allenatore del Palermo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Uno zoccolo duro è importante che ci sia sempre perché per un giovane poter entrare in un gruppo ed avere qualche calciatore che ti faccia capire gli obiettivi è importante. Non so se Di Biagio abbia la reale possibilità di giocarsi le sue carte nella Nazionale o sia solo un traghettatore, ma le sue convocazioni sono volte a cercare un risultato importante subito. Non credo che la Nazionale possa ripartire da queste amichevoli, ci sarà al termine una riunione per capire da chi ripartire.

Insigne è un grandissimo calciatore e bisogna dargli la possibilità di esprimere tutte le sue potenzialità e toccherà al ct metterlo nella posizione giusta. Jorginho, invece, in mezzo al campo sa tessere il gioco, ma è meno artista”.

