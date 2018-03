Il procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte

“Jorginho non rinnoverà adesso, tutto sliterrà a fine stagione. In Inghilterra piace molto il suo profilo e nel suo ruolo è uno dei pochi che fa quel tipo di lavoro. Il giocatore vuole restare a Napoli poi se arriverà qualche proposta se ne parlerà. La clausola rescissoria è un qualcosa che serve a tutelare più la società che noi, per me non cambia assolutamente niente, anzi Jorginho non rinnoverà con alcuna clausola” .

