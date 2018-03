Santos: “Priorità è il rinnovo col Napoli, ma Jorginho è molto apprezzato in Premier”

Joao Santos, agente del regista azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio CRC.

“Spero che il Napoli sia pronto per giocare la prossima partita: Jorginho lo è ed è giusto reagire immediatamente. Una sconfitta non cambia gli obiettivi del Napoli, può capitare perdere una gara, ciò che è importante è essere a fine campionato primi in classifica. Rispetto a 2 anni fa il Napoli è migliorato e forse vincere a Torino non sarà facile, ma in Primavera la Juve generalmente cala mentre il Napoli riesce a dare il meglio di se. Lo scudetto è ancora possibile, tutti ci credono nel gruppo.

Sui tabloid inglesi si parla sempre di Jorginho perché sta facendo bene, perché è primo in classifica e perché gioca nella Nazionale italiana per cui è ovvio che si parla di lui anche perché a molte squadre inglesi manca un calciatore come Jorginho. Al Manchester United per esempio, ma non ho avuto nessuna richiesta e lo sottolineo. A me piace il calcio inglese, pure a Jorginho, ma non sto dicendo che lo porto in Inghilterra a fine stagione ma solo che è normale che il mio assistito sia nei radar dei più grandi club. In Inghilterra alcune società potrebbero essere interessate a Jorginho, ma la priorità è rinnovare con il Napoli. Non ho mai parlato con i tabloid inglesi, neppure con il The Sun e quelle dichiarazioni non le ho mai rilasciate”.

