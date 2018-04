Sarri: “Il rinnovo non è un problema economico, voglio solo avere la possibilità di ricambiare l’amore dei tifosi”

Milan vs Napoli finisce 0-0. Sul finale Donnarumma dice no a Milik e toglie al Napoli uno spicchio di scudetto.

Il Napoli inizia male e subisce per circa 20 minuti poi cresce e prende il pallino ma la manovra del Napoli non è fluida e c’è poco movimento senza palla.

Il Napoli ha perso brillantezza ed ha difficoltà a finalizzare.

Mertens ancora impalpabile e quando ci prova sul serio Donnarumma dice no.

Callejon controfigura del migliore calciatore.

Sottotono anche Allan e non bene Hamsik.

Migliori in campo Reina, Hysaj bene Insigne che ci prova fino alla fine.

Una menzione speciale per Christian Maggio, un soldato di lunghissimo corso che risponde sempre presente.

Milik, sul finale ha sui piedi il gol della vittoria ma Donnarumma si supera.

Ammoniti Hysaj e Koulibaly era diffidato Sostituzioni: Milik per Mertens Zielinski per Hamsik Rog per Allan

Questo il commento di Sarri in Press Conference:

Meno goal subiti ma anche 9 goal in meno fatti: “Quanti punti in più abbiamo? Ti sei risposto da solo, se prendere meno goal ti porta a fare più punti va bene così. La sensazione è che i nostri giocatori siano meno velenosi del solito, probabilmente lo scorso anno si vinceva 3-0 oggi. La mia sensazione è che la squadra da un punto di vista fisica sta bene, manca un pizzico di brillantezza, sono el energie mentali e nervose che stanno scarseggiando.

4-2-3-1? Il Milan non mi ha mai dato la sensazione di essere morto, nelle altre partite le squadre partivano con al massimo due giocatori, il Milan no, non c’erano i presupposti per rischiare.

Se ci fossimo fatti condizionare da quello che fa la Juventus saremmo già retrocessi, dato che vincono sempre.

Questa squadra ha tirato fuori l’anima da mesi, siamo forse l’unica squadra che non ha avuto cali in campionato dopo aver giocato i preliminari di Champions League, se la partita di oggi si fosse giocata nel girone di andata sarebbero stati tutt



Rinnovo? La classifica non incide e nemmeno il discorso economico, guadagno molto di più di cinque anni fa ma molto meno rispetto ad altri grandi top allenatori. Il presidente però mi ha dato disponibilità ad aumentare il mio stipendio, dunque non è un problema economico. Ho la fortuna di avere una tifoseria straordinaria che mi ha dato grande affetto e io voglio assicurarmi di poterglielo ricambiare. La scelta non è se restare o meno, ma se restare volentieri. Ho la fortuna che ADL non mi sta rompendo su questo ed è comprensivo ed affettuoso”.

Comments

comments