Sarri a Sky: “Abbiamo fatto una grande prestazione difensiva, dobbiamo fare il nostro 101%”

L’Allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Inter-Napoli:

Soddisfatto della prestazione? Noi dobbiamo fare il nostro 101 %, abbiamo fatto una grande prestazione difensiva, abbiamo difesa di squadra.

Abbiamo vinto solo una volta ma abbiamo perso solo due volte.

Noi dobbiamo andare avanti e fare il nostro 101 %, se poi gli avversari fanno il 105 non possiamo farci nulla.

Ho messo Zielinski perchè c’erano più spazi e lui poteva fare male con le sue accellerazioni, Hamsik ha fatto una buona partita.

I ragazzi ci credono? Ma è ovvio che ci credono, con la testa ci siamo, altrimenti non si faceva la prestazione difensiva fatta stasera

Che la Juve sia forte lo dicono le classifiche degli ultimi 7 anni, la Juve è forte come lo è il PSG in Francia, il Bayern in Germania, il Barça e il Real in Spagna, se il campionato è ancora aperto è solo merito nostro.

Comments

comments