Sarri a Sky: “Partita non semplice, fa effetto non essere più in vetta”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha commentato, ai microfoni di Sky, la vittoria contro il Genoa.

“Venivamo da due partite in cui non abbiamo vinto e, visto che non siamo abituati, volevamo riconquistare i tre punti. Contro il Genoa non sono mai partite semplici, è una squadra che si chiude benissimo: le occasioni create sono veramente tante contro una squadra simile.

Siamo la squadra che corre di più in tutto il campionato, la scarsa brillantezza di questa sera è dovuta alla grande partita del Genoa. Ci fa piacere essere tornati alla vittoria e che, dopo tanti anni, la Juve ha un valido avversario. La classifica fa effetto? Si, perché non siamo più primi (ride, ndr).

Nel 90% dei casi abbiamo avuto uno svantaggio giocando dopo la Juve, perché hanno praticamente sempre vinto. Se ti dovessi dire che ho visto qualcosa di diverso nei miei ragazzi, ti dico di no.

Il Genoa questa sera ha avuto due-tre ripartenze di ottimo livello, ci siamo concentrati troppo sulla fase offensiva ma il nostro avversario ci ha riportato alla normalità immediatamente. Dries a volte ha peccato di egoismo, ma ad un attaccante bisogna concederglielo ogni tanto. Milik viene da due situazioni complicate, oggi stava per entrare per giocare insieme a Mertens. Non so dirti ancora l’entità dell’infortunio di Hamsik, Mario Rui, invece, sta bene, ha avuto solo un po’ di crampi”.

