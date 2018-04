Sarri a Sky: “Se ho la sensazione di poter far felice questo popolo rimango”

Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky.

“Dobbiamo pensare a noi, i ragazzi se sono arrabbiati è meglio. Se c’è un pizzico di rammarico significa che se la partita di Sassuolo fosse stata fatta con questa determinazione adesso avremmo dei punti in più. Dopo la partita di oggi alla squadra posso dire poco. Noi stiamo cercando di monitorare Milik tutte le settimane per vedere a che punto è arrivato. Per il momento non credo abbia i 90′ nelle gambe, vedremo se in questa settimane ci sarà l’occasione di farlo partire dall’inizio. Ho avuto l’impressione che Biglia avesse detto a Lorenzo che lo aspettava nel sottopassaggio, poi ci siamo parlati e ci siamo chiariti. Spero di arrivare a giocarmela fino all’ultima giornata. Il problema fra me e Aurelio non è economico. Se ho la sensazione di poter far felice questo popolo rimango. I tifosi vanno fatti felici e vanno ripagati.”

