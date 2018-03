Coversazione telefonica di quasi un’ora tra Sarri e De Laurentiis

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe stata una lunga chiacchierata tra Sarri e De Laurentiis al telefono.

Non per trovare l’intesa definitiva per il rinnovo, ma per capire se le parti sono vicine o lontane.

Sarri ha rassicurato il presidente dicendo di non avere fretta e di non avere altre offerte al momento, del suo contratto si parlerà nel primo incontro con ADL e sarà presente anche Chiavelli.

