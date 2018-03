Il tecnico azzurro ha preso un’importante decisione

Sarri in vista della partita col Genoa di domani sera ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro due giorni prima, per mantenere alta e costante la concentrazione e la pressione. Così facedo il tecnico azzurro ha tutti i suoi calciatori sotto controllo e può monitorarli e motivarli fino all’ultimo secondo, per non mollare più un cm alla rivale Juventus sulla corsa scudetto.

Comments

comments