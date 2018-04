Fedele: “Sarri cocciuto e superstizioso, non ha ascoltato i segnali”

Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte nella rubrica “Fedele contro tutti” in cui ha risposto alle domande degli spettatori.

“Le dichiarazioni di Oddo non si fanno perché poi ti creano degli alibi, dei fantasmi che i media cavalcano: si scansa? Non si scansa? L’ha detto o non l’ha detto? Per me il risultato migliore nella partita di domenica è stato il pareggio. Non sono impazzito, è che se noi andiamo a Torino con quattro punti di vantaggio vai affamato ma non allupato, sperando che la Roma e l’Inter facciano uno sgambetto alla Juventus. Ora invece no, staranno allupati i giocatori del Napoli perché non esiste un altro risultato che non la vittoria.

Il calcio, come tutte le attività sportive, quando sei sicuro di ottenere un risultato e poi non lo ottieni devi cercare degli alibi. Un po’ come la superstizione, Sarri è superstizioso, perciò fa le sostituzioni sempre agli stessi minuti. Ma gli alibi sono le scuse di chi ha fallito. Il Napoli non ha saputo sfruttare a volte la carenza di alcuni giocatori e abbiamo aspettato che piovesse prima di aprire l’ombrello. Se Milik entra a Sassuolo e in pochi minuti prende una traversa, siccome Gesù è napoletano, il segno gliel’ha mandato anche col Chievo: segnano Milik e Diawara. Adesso invece c’è stata la parata di Donnarumma, è venuto a piovere e non abbiamo l’ombrello.

Oggi né Napoli né Juve hanno più energie, la differenza è che la Juve risolve le partite per le invenzioni dei singoli. Sarri e De Laurentiis? Io credo che dopo tre anni Sarri debba andare via per la sua carriera. Sicuramente se andrà via lui, andranno via anche due o tre giocatori, il Napoli deve continuare sulla scia del gioco avendo il coraggio di cambiare quello che non va bene. Sarri è un grandissimo allenatore dal lunedì al sabato, la domenica no. A volte è meglio un ciuccio fresco che un cavallo stanco e noi non perdiamo le partite per gli arbitri o chissà cosa, ma perché si sbagliano le sostituzioni la domenica”.

Comments

comments