Sarri in conferenza: “Vinto su un campo-trappola, anche Chievo e Fiorentina hanno perso qui”

Il tecnico ha parlato nella sala-stampa dello Scida dopo l’1-0 al Crotone.

“I numeri di questa prima parte sono parziali e lasciano il tempo che trovano sinceramente, abbiamo fatto 99 punti in un anno ma abbiamo sommato due gironi di due tornei diversi, era meglio farli in un unico campionato. Non mi interessa aver vinto il titolo di campioni d’inverno perchè è un titolo fasullo che non esiste. Siamo pienamente a conoscenza del fatto che ci sono delle squadre che sono più forti di noi, i numeri dicono soltanto che stiamo facendo bene.

Un dato che pochi fanno notare è che stiamo prendendo pochi gol e riusciamo a vincere anche per 1-0, cosa che non succedeva nei campionati scorsi. Se ci manca un po’ di cattiveria e cinismo? direi di no visto che nella prima frazione di gioco abbiamo avuto numerose occasioni da gol, il poco senso di pericolo ci ha forse portati a sprecare su un campo comunque difficile: qui Chievo e Fiorentina hanno perso e un campo così è una trappola per chiunque. Abbiamo scherzato troppo con questa gara ed è un lato di stasera che non mi è piaciuto”.