Sarri: “Contento della prestazione, siamo concentrati sul campionato”

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Show:

“Sono soddisfatto della prestazione dal punto di vista tattico, sono meno soddisfatto che il risultato non rispecchi l’andamento del match. Dobbiamo concentrarci sulle nostre partite e soprattutto sulla prossima, oggi siamo entrati col piglio giusto. Abbiamo talmente preso in mano la partita che ci siamo dimenticati di chiuderla. Abbiamo perso cattiveria e messo in campo qualche leziosità di troppo. Se tieni in vita l’avversario rischi di perdere punti. Allan ha fatto passi in avanti costanti, è entrato nel pieno della sua maturità, ha ancora margini di miglioramento.

Insigne senza gol nel 2018? E’ una cosa casuale, ha concluso molto e preso pali, il gol verrà come logica conseguenza. In campionato mettiamo più applicazione e attenzione, abbiamo in testa questa manifestazione e non riusciamo a dare il massimo nelle altre. Nel ritorno con il Lipsia dobbiamo prima di tutto riscattare la brutta prestazione, ma in questa stagione sto trovando difficoltà a motivare i giocatori in competizioni che non siano il campionato, penso dipenda dall’aria che respiriamo in città. Sono tutti concentrati sul campionato, si vede anche dal fatto che facciamo pochi spettatori in Europa rispetto al campionato. Probabilmente anche noi abbiamo sbagliato nel far passare certi messaggi”.

