Sarri-De Laurentiis, nessun incontro per il rinnovo. Priorità al campionato

Il futuro di Maurizio Sarri è ancora incerto.

Era previsto un incontro tra il tecnico e il presidente De Lauretiis, incontro però slitatto a fine stagione. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ora la priorità è il campionato e non devono esserci distrazioni esterne. Mancano 9 giornate e si lotta per un sogno, il Napoli è in piena lotta Scudetto.

I contatti tra Sarri e De Laurentiis sono costanti, quotidiani, ma per ora nessun incontro. Il presidente azzurro azzurro avrebbe intenzione di eliminare la clausola di 8 milioni di euro, somma che non farebbe paura ad un grande club come il Chelsea. Infatti gli inglesi sarebbero molto interessati al tecnico azzurro ma De Laurentiis vuole giocare d’anticipo proponendo a Sarri anche un aumento dell’ingaggio 3 milioni, ma la richiesta dell’allenatore va oltre, ne vuole 4 di milioni.

Comments

comments