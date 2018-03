Sarri detta le condizioni per restare

De Laurentiis vuole tenersi stretto Sarri, il tecnico azzurro detta le condizioni per il rinnovo:

Come detto dallo stesso Sarri la prima condizione è quella di vedere una crescita della squadra, una squadra che sia sempre più competitiva anno dopo anno.

Affinchè ciò avvenga è necessario innanzitutto non cedere pezzi importanzi, ma sopratutto fare una campagna acquisti di livello che consenta al tecnico di andare avanti su più competizioni.

La seconda condizione è ovviamente legata all’aspetto economico, Sarri percepisce al momento 1,4 milioni di euro l’anno, è il quarto tecnico più pagato d’Italia alle spalle di Di Francesco(2 milioni), Spalletti(4 milioni) e Allegri che comanda la classifica con 7 milioni.

Uno stipendio assolutamente non da top allenatore quale è Maurizio Sarri, specialmente se si fa il confronto con la Premier League che potrebbe essere la vera tentazione per il tecnico toscano.

Basti pensare che l’allenatore più pagato al mondo è Jose Mourinho del Manchester United con 28 milioni di euro l’anno.

Sempre in Premier League troviamo Guardiola(14,5 milioni), Klopp(13,5 milioni), Wenger(10 milioni), Antonio Conte(7,5 milioni) e Maurizio Pochettino( 6,3 milioni).

C’è da dire che ovviamente la Premier league è inarrivabile per gli introiti televisivi che sono tre volte più alti di quelli del calcio italiano, per non parlare del fatto che tutte le squadre inglesi hanno uno stadio di proprietà.

Comments

comments