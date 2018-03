Sarri come Domenico Modugno: La rivoluzione in un’apertura di braccia

Il Guerin Sportivo, mensile di critica e politica sportiva, nell’edizione di oggi ha paragonato Maurizio Sarri a Domenico Modugno:

“La rivoluzione in un’apertura di braccia, in un abito diverso, in un catenaccio spezzato” lo presenta così il collega Rai Riccardo Marra sul proprio account Twitter:

Torna il @GuerinSportivo e torna la rubrica #DueComeNoi! Questo mese con @davideventuri79 abbiamo paragonato Maurizio #Sarri a Domenico #Modugno. La rivoluzione in un’apertura di braccia, in un abito diverso, in un catenaccio spezzato. In edicola! pic.twitter.com/U2iyizEixK — Riccardo Marra (@RiccardoMarra) 12 febbraio 2018

Comments

comments