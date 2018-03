Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa post Lipsia ha espresso la solidarietà nei confronti dei tifosi azzurri che non potranno essere a Cagliari:

Cerchiamo di far diventare la pressione logica e non razionale. Penso sia la soddisfazione più grande, ringrazio tutti i tifosi che erano qui stasera e per Cagliari ci spiace non averli ed è inconcebile il divieto questo dimostra le incapacità.

