Sarri-Di Francesco, attenzione ai diffidati per Napoli-Roma

I due allenatori giocheranno le sfide del 26° turno con un occhio di riguardo ai gialli.

Sabato prossimo alle ore 20:45 andrà in scena il derby del sole, Napoli-Roma, e ci sarà sicuramente un San Paolo infuocato che potrebbe essere tutto esaurito.

Per entrambe le squadre però incombe il pericolo “giallo”. Per gli azzurri i diffidati sono Mario Rui e Jorginho, mentre in casa giallorossa sono ben 3 i giocatori a rischio squalifica: De Rossi, Dzeko e Fazio.

Al momento i cinque diffidati dovrebbero partire tutti titolari tranne De Rossi, che gli ultimi rumore danno in panchina contro il Milan.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

Comments

comments