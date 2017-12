Sarri, KK: “Primo tempo straordinario per la Serie A. Complimenti alla Samp, difficile veder giocare così al San Paolo”

L’allenatore del Napoli spende belle parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss per la Sampdoria di Giampaolo.

“Una partita contro una squadra di mentalità che non ha rinunciato a giocare, una gara in cui ci sono venute contro varie situazioni: una punizione da 30 metri, un rigore, un’espulsione, ci voleva una grande prova di carattere, per questo è venuto fuori un primo tempo straordinario, con una intensità insolita per il nostro campionato. Negli ultimi minuti siamo stati molto concentrati e bravi a non concedere nulla.

La Sampdoria ha un’organizzazione tattica impressionante, in fase offensiva ha idee chiarissime, è espressione di un allenatore di grandissimo livello, difficilmente a Napoli vengono fuori queste grandi partite proprio in virtù dell’atteggiamento difensivo degli avversari. Callejon ha fatto una partita in grande crescita, con un’ottima fase difensiva, Viviano su di lui ha fatto due miracoli. Mertens sta bene, sta sfornando assist a ripetizione, oggi aveva il compito di giocare tra le linee e lo ha fatto benissimo”.