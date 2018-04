Sarri, la strategia di ADL per trattenerlo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della strategia di Aurelio De Laurentiis per blindare Maurizio Sarri.

Il tecnico avrebbe ricevuto una ricchissima offerta da parte del Monaco, dunque il presidente avrebbe in mente la soluzione per convincerlo a restare: ADL vorrebbe prolungare il contratto almeno fino al 2021, rimuovendo la clausola rescissoria e raddoppiando l’ingaggio, che salirebbe a 3 milioni di euro. Ma non è tutto: il patron azzurro, inoltre, avrebbe in mente dei miglioramenti al centro sportivo di Castel Volturno, oltre al voler dare a Sarri garanzie sul mercato.

