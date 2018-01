Sarri: “Abbiamo fatto male, specialmete nel secondo tempo. L’Atalanta ci infastidisce molto”

L’Allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post di Napoli-Atalanta:

Qualificazione meritata per l’Atalanta? Partita da pareggio, non abbiamo fatto bene, specialmente nel secondo tempo.

Fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia, ma primi in campionato, un voto a questa stagione del Napoli fino ad ora? “Mi incazzavo quando mi davano i voti a scuola, figuriamoci se ti do un voto. Evidentemente soffriamo di più le partite con eliminazione diretta, lascio perdere il discorso Manchester City che vince con tutti, comunque potevamo fare di più nelle coppe”

Sulla partita: “Nel primo tempo siamo stati solidi e compatti e ripartivamo bene, nel secondo squadra distratta. Contro l’Atalanta abbiamo avuto difficoltà anche con i titolari, è una squadra molto fisica ma ha anche un buon palleggio, è una squadra che ci infastidisce molto.”

Quando fai turnover ti dicono che non dovevi farlo, quando non lo fai dicono il contrario: “Questo succede a tutti, quando cambi la formazione se vinci hai fatto bene, se perdi hai sbagliato.”

La sconfitta con la Juve può aver influito da un punto di vista mentale? “Non credo abbia influito, le abbiamo vinte tutte fino ad oggi dopo la sconfitta con la Juve”

Dopo Napoli-Verona ci sarà la sosta, poi di nuovo partita contro l’Atalanta. Cosa avete imparato da questa sconfitta? “Questa squadra ci disturba ed è evidente, è una squadra che ci toglie ritmo perchè è molto fisica, ma allo stesso tempo ha anche un buon palleggio, non possiamo giocare come fatto oggi nel secondo tempo, dovremo giocare al 100% delle nostre possibilità per vincere a Bergamo. Se facciamo come fatto nel secondo tempo, che ci distraiamo e commettiamo delle disattenzioni in fase difensiva non ne verremmo fuori nemmeno in campionato”

Sulla scelta di Verdi di restare a Bologna per giocare titolare: “Non commento le scelte personali dei giocatori”

Guardiola ha detto che si gioca troppo, sei d’accordo? “Quello che fanno in Inghilterra in coppa andrebbe ampliato, li nel caso di supplementari si può fare una quarta sostituzione, io ne farei addirittura cinque, questo permetterebbe di vedere in campo sempre le squadre migliori”