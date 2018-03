Sarri: “Mancati entusiasmo e motivazione, sono deluso”

L’Allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amara sconfitta degli azzurri contro il Lipsia:

Non si può prendere il goal del 3-1 così, è una cosa che non si può fare, ma tutto ciò che abbiamo fatto stasera non si può fare.

E’ mancato l’entusiasmo di chi gioca poco e la cattiveria di chi gioca sempre.

Ho visto una squadra senza entusiasmo e senza motivazione, e questo mi ha deluso molto, non abbiamo onorato la maglia del Napoli, poi le partite si possono anche perdere.

Quando non ci siamo con la testa siamo una squadra meno che normale, spero che questa sconfitta non possa avere contraccolpi psicologici sul proseguimento della stagione.

Lipsia? Buonissima squadra,brava in contropiede e con buona quaità, abbiamo sbagliato a concedere troppi spazi.

Alibi? E’ chiaro che l’obiettivo primario è il campionato, i giocatori sono intelligenti e lo sanno, ma questo non vuol dire che le competizioni europee non vanno onorate, dobbiamo crescere di mentalità se vogliamo diventare una squadra di vertice.

Comments

comments