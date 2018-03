Sarri come Mazzarri, il Napoli in Europa League ci ha creduto solo con Benitez

L’Edizione odierna della Gazzetta Dello Sport ha commentato la sconfitta di ieri del Napoli contro il Lipsia e ha fatto notare che l’unico allenatore ad aver portato il Napoli avanti in Europa League nella gestione De Laurentiis, sia stato Rafa Benitez:

“L’unica volta in cui realmente il Napoli ha «creduto» nell’Europa League in panchina c’era Rafa Benitez, l’uomo dei «tituli» perché ha collezionato trofei un po’ ovunque in tutta la sua carriera.

Mazzarri e Sarri l’hanno invece vissuta come un «fastidio» più che come un’opportunità e anche ieri si è visto un Napoli svogliato come quello che fu eliminato dal Viktoria Plzen. Certo, il Lipsia era di ben altro valore rispetto alla formazione ceca e forse proprio per questo ci si aspettava un Napoli più pugnace e meno arrendevole”.

