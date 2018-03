Sarri-Napoli, incontro fissato. Rapporto solido con la società, lo Scudetto non inciderà

Marzo dovrebbe essere un mese importante, soprattutto per Sarri e il Napoli.

Tempo fa il presidente De Laurentiis aveva annunciato un incontro con il tecnico per parlare di rinnovo, e perché no, dell’eliminazione della clausola presente nel contratto. Una clausola di circa 8 milioni di euro che non spaventa grandi club, soprattutto il Chelsea che sarebbe pronto a pagare il Napoli per prendere Sarri.

In molti ipotizzano che se non dovesse vincere lo Scudetto l’addio sarebbe certo. Ma attenzione, le cose non sembrano dover andare in questo modo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il rapporto tra il tecnico e la società sembra più solido che mai. Inoltre Sarri gode della piena fiducia e stima dei giocatori. La sua permanenza non sarebbe legata ai risultati, quindi se non dovesse vincere lo Scudetto potrà continuare a guidare la panchina azzurra.

L’incontro tanto atteso dovrebbe avvenire durante la sosta e trapela ottimismo. Dunque il rapporto tra Sarri e il Napoli sembra essere destinato a continuare.

