Sarri-Napoli, un indizio porta all’addio

Non c’è stato ancora l’incontro tra Sarri e De Laurentiis per discutere del rinnovo del tecnico toscano, c’è un indizio che porta all’addio

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, Maurizio Sarri avrebbe disdetto il contratto d’affitto della sua villa a Varcaturo dove vive dal primo giorno di Napoli.

Ovviamente questo non esclude che il tecnico resti sulla panchina azzura e voglia semplicemente cambiare casa, ma per il momento tutto ciò può essere visto come un’indizio che porta all’addio.

