Conferenza, Sarri: “Ora ci divertiamo, non ci sono motivi per avere paura”

Napoli vs Udinese finisce 4-2 (Jankto, Insigne P.T. Ingelsson, Albiol, Milik e Tonelli S.T.)

Il Napoli batte l’Udinese e la Juventus pareggia con il Crotone campionato riaperto.

Il Napoli comincia bene poi rallenta e l’Udinese passa in vantaggio, Insigne pareggia con uno splendido gol. La partita ricomincia con l’Udinese che tiene ancora il pallino e torna in vantaggio ma al 65esimo, momento del pareggio di Simy in Crotone-Juventus cambia tutto.

Il pubblico trascina la squadra che pareggia con Albiol, passa in vantaggio con Milik e fa quaterna con Tonelli. Insigne torna al gol, Milik conferma la sua ottima condizione e sono decisivi i due centrali difensivi. Buone le prestazione di Zielinski, Milik e Insigne, attento e ordinato Diawara, male Hamsik. Il risultato della partita di stasera come quella recuperata in extremis con il Chievo, è frutto dell’alchimia magica creatasi tra pubblico e squadra.

Quando si dice gettare il cuore oltre l’ostacolo, una squadra contratta e nervosa ritrova forza, coraggio e qualità alla notizia del pareggio del Crotone e grazie alla spinta del pubblico che non ha mai smesso di sostenerla. I tifosi ci credono e da stasera anche la squadra ci crede un po’ di più.

Sostituzioni: Mertens per Hamsik, Allan per Milik, Rog per Callejon.

Ammonito Mario Rui.

Questo il commento di Sarri in Press Conference: “Stasera partita di grandissimo livello con due blackout che sono coincidi anche con pasticci procuratici da soli. Sono soddisfatto dei 12 gol su angolo perché vuol dire che abbiamo soluzioni diverse anche se non siamo fisici.

Tonelli ha sempre segnato su angolo e stasera l’ho fatto giocare anche per questo. Per filosofia non penso che a Torino faremo una partita timorosa, proveremo a giocarcela come abbiamo sempre fatto, riuscendoci o meno ma questo dipende anche dall’avversario.

L’abitudine della Juventus a vincere potrebbe non contare e non capisco cosa ci dovrebbe preoccupare, abbiamo raggiunto l’obiettivo che la società ci ha chiesto ora potremo provare a divertirci”.

