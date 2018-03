Sarri: “Ormai mi criticano tutto. La Juve vince, dobbiamo batterli a Torino”

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, mister Sarri si sarebbe sfogato con il proprio staff riguardo le polemiche seguite alla sua battuta alla giornalista Titti Improta, per poi tenere un discorso alla squadra prima della seduta di allenamento.

Maurizio Sarri si sarebbe sfogato ieri con alcuni membri dello staff alla ripresa degli allenamenti. Il motivo? Le critiche e le accuse di sessismo successive alla battuta (a cui sono in ogni caso seguite immediate scuse) fatta alla giornalista di Canale 21 Titti Improta nella conferenza stampa post Inter-Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico avrebbe detto questo al proprio staff: “Io sessista? Ma è uno scherzo? Tanto vengo criticato per tutto ciò che faccio, anche quando scherzo, Il clima è questo”.

Uno sfogo che tradisce una certa tensione attorno agli azzurri e alla squadra. Squadra che Sarri ha poi motivato durante gli allenamenti, parlando di come sia ancora possibile capovolgere tutto e che, per farlo, sia indispensabile non pensare ai risultati della Juventus: “Non dobbiamo neppure vedere cosa fa la Juve oggi,spegnete la tv, tanto vince… Pensiamo a vincerle noi tutte e dieci, pensiamo ai 70 punti conquistati fino ad adesso, allo scontro diretto che ci attende tra poco più di un mese che è la grande opportunità per capovolgere tutto”.

Comments

comments