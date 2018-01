Sarri, Sky: “Assurdo riposare una settimana. Mercato? Mi piace allenare giocatori forti. Su Verdi e la Coppa Italia…””

L’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Riposo? Io andrei dritto a dir la verità, non sento il bisogno di riposare. Giustamente i giocatori hanno qualche giorno di vacanza, siamo partiti il primo di luglio con la preparazione. Ritengo un’esagerazione che un giocatore professionista in piena attività si debba riposare per un’intera settimana, qualche giorno è dovuto, ma non una settimana, è troppo. Noi facciamo uno sport di squadra, come squadra dobbiamo allenarci. Il lavoro a secco giocatore su giocatore non serve.

Una telefonata a Verdi? Io non mi permetterei mai di chiamare un giocatore mentre lo sta allenando un altro allenatore, non mi sembra corretto. Non saprei che dirgli, è un giocatore straordinario, l’ho avuto con me due anni e abbiamo vinto una Serie D. Ha un talento straordinario, con un pizzico di incapacità a decidere le partite con il talento che ha. Deve ancora crescere, io poi non posso promettere presenze a nessuno.

Penso che il risutlato negativo in Coppa Italia sia più per motivi di testa che di turnover, sentiamo più le partite di campionato che quelle di coppa. E’ un errore, perché la mentalità si costruisce ogni volta che si scende in campo. Penso che sia questo il motivo e non vorrei essere io che inconsciamente gli trasmetto questa cosa. Io mi arrabbio anche per le partitine d’allenamento, quindi se lo attacco io lo faccio in maniera inconscia perché non fa parte della mia mentalità. Per il resto ci dobbiamo concentrare su quello che sappiamo essere il nostro potenziale. Cresciamo di punti anno dopo anno e sappiamo che dobbiamo ripeterci su questi livelli per centrare la Champions, che ci permette di restare a questi livelli. Se pensiamo a qualcosa di più entriamo in un mondo sconosciuto.

La fase difensiva? Non so se è da scudetto, dobbiamo vedere se si manterrà su questi livelli sul lungo percorso. Abbiamo tolto gol stupidi subiti a risultato acquisito e questo ci mette nelle condizioni di non voler subire mai. Qualche volta però viene ancora fuori il problema del calo di attenzioni.

Mercato? Come a tutti gli allenatori mi piace allenare le squadre forti. Ma è chiaro che tra allenare e stare a casa, alleno tutti perché mi diverto”.