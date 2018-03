Sarri a Sky: “Errori ed episodi, non capisco perchè abbiamo preso 4 reti”

Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky dopo la brutta sconfitta con la Roma.

“C’è da capire perchè abbiamo beccato quattro reti, perchè credo abbiam giocato una buona partita, abbiamo concesso poche volte alla Roma di entrare poche volte nella nostra area. Crisi in casa? Non vedo grandi differenze tra le nostre prestazioni al San Paolo e fuori, il nostro gioco rimane uguale. Il 4-2 ci può abbattere mentalmente? no non credo, alcuni episodi ci sono stati sfavorevoli.

È una partita che voglio rivedere con calma per capire dove e come abbiamo sbagliato. Dispiace per il pubblico che stasera è stato stupendo: i nostri tifosi sanno che in campo diamo tutto”.

Il primo gol preso mi sembra abbastanza casuale, abbiamo perso la palla su due contrasti casuali – ha continuato Sarri – non mi è piaciuto vedere la Roma uscire con facilità sulla nostra pressione. E’ vero che hanno grandi giocatori ma non doveva succedere. A livello di movimenti non ci hanno creato grandi problemi, abbiamo tirato in porta 27 volte, 15 nello specchio. Pochi problemi anche nell’interdizione ma forse la distanza tra centrocampo e attacco permetteva loro di uscire facilmente con le palle riconquistate.

–

La vittoria all’ultimo della Juve? Dobbiamo essere orgogliosi di essere considerati in lotta con loro, questa squadra ha fatto talmente bene che ora da questo gruppo si pretendono cose che vanno anche al di là delle nostre possibilità. Siamo cresciuti tanto negli ultimi anni, facciamo vedere cose straordinarie e mi sembra ingiusto chiedere a questi ragazzi sempre di più. Non ci siamo mai accontentati, bisogna rimanere lucidi e sereni, avere la sensazione che la prestazione è stata all’altezza e pensare solo alla prossima gara determinati. Pretendiamo molto da noi ma non vogliamo che ci sia imposto nulla”.

