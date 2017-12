Sarri a Sky: “Il titolo d’inverno non mi interessa. Mercato? siamo scoperti in un ruolo”

Il tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare dopo la vittoria a Crotone.

“Vincere il titolo di Campione d’inverno? è un titolo che non esiste, inutile, quindi non può interessarci. L’unico interesse va ai numeri importanti che stiamo ottenendo, stiamo lavorando molto bene. Per il resto siamo consapevoli che dobbiamo conquistare la qualificazione in Champions anche quest’anno per dare un futuro roseo al Napoli, e quindi i 48 punti in questo girone di andata sono un dato importante in tal senso.

Gara con qualche rischio? no, non credo visto che abbiamo subìto un solo tiro nello specchio, potevamo vincerla molto ampiamente. Il rigore contestato su fallo di Mertens? fossi un arbitro non li darei mai, Marek ha ciccato palla ad un passo da lui, abbiamo solo una colpa: quella di non averla chiusa. Basta.

Non posso proporre nuovi metodi di lavoro, ci alleniamo così poco tutti insieme collettivamente che ogni cosa che propongo può diventare una novità. Da inizio stagione abbiamo fatto al massimo una sola settimana insieme. Dobbiamo capire quale sarà la rosa definitiva di questa squadra e poi muoverci in tal senso, con Milik stavamo sperimentando cose nuove poi abbiamo accantonato per ovvie ragioni. Mercato? io non mi interesso di questo, chiedete a Giuntoli, siamo scoperti in un ruolo a mio avviso ma è un compito del direttore sportivo ovviare in tal senso, io non parlo di mercato perchè se lui parla di tattica mi incazzo.

Gap con la Juve? negli 11 la mia squadra è difficile da migliorare, si può allargare la rosa prendendo qualche calciatore con caratteristiche diverse da quelli di adesso. Mi interessa che arrivino atleti forti, non importa se siano destri o sinistri. Ounas? ottimo giocatore ma deve migliorare alcune lacune e poi potrà avere una carriera luminosa”.