Sarri a Sky: “Zielinski giocatore dalle qualità assolute”

Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di Sky:

“Abbiamo trovato una squadra forte, siamo entrati in campo nervosi, le vicende degli ultimi giorni ci hanno segnato, loro fisicamente sono più forti di noi. L’espulsione? Io in panchina sono sempre lo stesso, ho solo detto che un cartellino giallo era da rosso, sono curioso di leggere il referto.

Il settore di destra è formato da ragazzi che sono cresciuti molto nella velocità di pensiero, hanno tolto un tocco e hanno dato più pulizia al gioco. Zielinski è un giocatore con delle qualità assolute, le tirerà fuori al 100% quando avrà una maggiore convinzione delle sue capacità, che esprime ancora a sprazzi.

La squadra è più matura e ha più certezze, questo è indiscutibile, riesce a soffrire in certi momenti della partita uscendone indenne. Troppo spesso sbagliamo l’approccio, anche se stasera mi pareva che fossimo partiti bene. Andare sotto con la Lazio è pericoloso, siamo stati fortunati a trovare il pareggio nel primo tempo.

C’è più consapevolezza di poter ribaltare le situazioni, e anche un pizzico di cattiveria in più. La forza di un reparto non è sempre la somma del valore dei singoli, noi cerchiamo di fare in modo che lo sia. Per l’Europa League siamo limitati a livello numerico, valuterò chi cambiare, cercheremo di affrontare la partita col Lipsia nel miglior modo possibile, accettando lo sforzo fisico e cercando di renderla più leggera dal punto di vista mentale”.

