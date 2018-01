Sarri su Verdi: “Ha un grande talento, ma….”

Maurizio Sarri ha parlato nel post gara di Napoli-Hellas Verona, soffermiamoci da quanto detto su Verdi:

“Se ho telefonato Verdi? Non mi permetterei mai di chiamare un calciatore mentre lo sta allenando un altro allenatore e sinceramente non saprei cosa dirgli. E’ un calciatore straordinario, con me ha vinto la Serie B e ha giocato tanto anche in Serie A. Ha grande talento, con ancora un pizzico di incapacità di fare la differenza rispetto al talento che ha”.

Parole che confermano dunque l’interesse del Napoli per Verdi, confermano che questo giocatore piace a Sarri e probabilmente verrebbe inserito nei meccanisimi del tecnico molto velocemente considerando che ha già giocato con lui in Serie B.