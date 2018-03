Sarri vs Di Francesco, i precedenti tra i due allenatori

I due allenatori questa sera si affronteranno per l’undicesima volta in carriera.

Nell’anticipo di sabato sera, i due tecnici si sfideranno per l’undicesima volta. 10 i precedenti con un bilancio leggermente a favore di Sarri: 4 vittorie per l’allenatore del Napoli, 3 per Di Francesco e 3 pareggi. Le vittorie del tecnico romano sono arrivate (2 su 3) quando Maurizio Sarri era ancora sulla panchina dell’Empoli. L’altra sconfitta, invece, arriva per il tecnico toscano nella prima gara ufficiale con il Napoli nel suo primo anno dopo la fine dell’era Benitez. Tra le vittorie del tecnico azzurro, spicca un 2-0 del 21 dicembre del 2008 con il Perugia in casa dell’allora squadra allenata da Eusebio di Francesco, il Virtus Lanciano.

Più che positivi, invece, i precedenti tra gli azzurri ed l’attuale tecnico della Roma: nelle 9 sfide precedenti, Di Francesco ha vinto solo 1 volta (proprio contro Sarri), poi 3 pareggi e 5 sconfitte. Il riscatto e la rivincita per Sarri, quindi, ottime motivazioni per provare a vincere.

