Sarri vs Iachini: precedenti in favore del tecnico azzurro

Sono 7 i precedenti tra Sarri e Iachini, 3 vittorie per Sarri, 3 pareggi ed una sola vittoria per Iachini

La prima sfida risale al 2005-2006 in Serie B, Iachini è sulla panchina del Piacenza, Sarri su quella del Pescara, la sfida dell’andata finisce 0-0, nel ritorno si impone il Pescara di Sarri con un goal di Croce.

L’anno dopo Iachini è ancora a Piacenza, Sarri è passato all’Arezzo, stavolta vince Iachini, Sarri verrà poi esonerato a Marzo

Nel 2013-14 ultima sfida in Serie B tra i due tecnici, Sarri all’Empoli e Iachini al Palermo, finisce 1-1-

Nella stagione 2014-15 i due tecnici si affrontano per la prima volta in Serie A, nella partita di andata l’Empoli di Sarri stende 3-0 il Palermo di Iachini, in goal Maccarone e Pucciarelli, ma anche l’attuale azzurro Tonelli. Nella sfida di ritorno al Barbera finirà 0-0.

Ultimo precendente tra i due vede ancora Iachini sulla panchina del Palermo, Sarri invece è passato al Napoli, al San Paolo finisce 2-0 per il Napoli con i goal di Higuain e Mertens.

Fonte foto: mediagol.it

