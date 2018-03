Sassuolo, Carnevali: “Con la Juve un amichevole? Fa male se lo dicono i dirigenti”

L’Ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli forse è la più forte di tutte, sicuramente è quella che gioca meglio, ma non partiamo battuti perchè abbiamo giocatori che possono mettere in difficoltà gli azzurri.”

Con la Juve un’amichevole? “Se lo dicono i tifosi, nulla. Noi sappiamo la realtà delle cose, ma certo indispettisce e dà fastidio se certe battute la fanno i dirigenti. Quelle le accetti di meno.”

Sul rapporto di amicizia con Marotta: “Lo conosco da decenni e vado fiero dell’amicizia con lui. Ma ci deve essere professionalità nei rapporti di lavoro. Alla Juve abbiamo ceduto Zaza e le trattative sono state complicate e difficili”.

Chi tra Vrsaljko, Berardi e Politano è stato il più vicino a vestire l’azzurro? Sicuramente Vrsaljko, avevamo chiuso la trattativa con il Napoli ma è stato il giocatore a non voler venire. Politano conosceva la nostra volontà che era quella di non cederlo a gennaio. Nell’arco di pochissimi giorni si è rimesso subito in carreggiata. Ha tante richieste importanti, se ne riparlerà magari in estate. Discorso rimandato? Non abbiamo nessun impegno“.

Su Sarri: “È uno dei migliori, sono convinto che giocando bene non puoi che ottenere risultati positivi. Quando vedo giocare il Napoli mi diverto e non capita spesso in questo campionato. Scudetto? Sarà un bel duello fino alla fine ma è più facile che lo vinca il Napoli”

Comments

comments