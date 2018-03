Sassuolo-Napoli: serpeggia il malcontento tra i tifosi per il cambio dell’ora della partita

Non è stato preso bene il cambio d’orario della partita Sassuolo-Napoli da parte dei tifosi azzurri.

Ricordiamo in primis che questo match è stato posticipato alle 18 il giorno Sabato 31 marzo a causa di motivi di ordine pubblico. Le istituzioni, infatti, vogliono evitare un incrocio sull’autostrada tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma che andranno in trasferta a Bologna.

I tifosi azzurri non ci stanno e in molti, che avevano già programmato la trasferta per il prossimo sabato, ora protestano a causa dei vari problemi sorti per il cambio d’orario della partita.

Il problema principale c’è per chi vorrà raggiungere il Mapei Stadium in treno. L’ultima corsa per Napoli da Reggio Emilia è alle 19:23 (durante secondo tempo della partita) ed inoltre i biglietti non sono rimborsabili.

Ora da parte di tutto il tifo partenopeo c’è attesa per un comunicato o meglio una risposta da parte della società. I tifosi chiedono che il Napoli li tuteli in tutto e per tutto.

