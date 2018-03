Sassuolo-Napoli, trasferta libera senza tessera del tifoso

Buone notizie per i tifosi azzurri. Lo ha appena comunicato la società neroverde.

In merito all’incontro di calcio Sassuolo-Napoli, 30esima giornata della Serie A TIM 2017/18, in programma sabato 31 Marzo alle ore 15 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, il Sassuolo Calcio informa che la prevendita dei tagliandi sarà attiva da martedì 20 Marzo online su www.vivaticket.it*, presso i punti vendita del circuito VivaTicket e anche presso le filiali del Banco San Geminiano e San Prospero delle province di Modena e Reggio Emilia.

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD , per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite ; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo .

L’acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti ( TRIBUNA NORD ) è possibile al costo di Euro 35,00+diritti di prevendita presso i punti vendita abilitati VivaTicket e anche presso le filiali abilitate del gruppo Banco Popolare (clicca qui per scoprire la filiale più vicina). Si comunica che, a seguito del recepimento del Protocollo d’Intesa sottoscritto avanti al Ministero degli Interni e da LNP A in data 4 Agosto 2017, per la gara Sassuolo-Napoli si potrà acquistare biglietti senza necessità di Tessera del Tifoso . Per i residenti nella regione Campania la vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 30 Marzo. I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili : per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi del Napoli è quello della Tribuna Est Laterale. Si informa inoltre che l’area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Via Romano, presso l’ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.

Fonte: sassuolocalcio.it

