Sassuolo-Napoli, settore ospiti già verso il sold-out

In poche ore sono stati letteralmente presi d’assalto i botteghini online.

Sono oltre 2000 i biglietti venduti in poche ore per il “settore ospiti” del Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli, match valido per la 30esima giornata della Serie A TIM 2017/18, in programma sabato 31 Marzo alle ore 15 presso a Reggio Emilia. Il Sassuolo Calcio informa che la prevendita dei tagliandi è attiva online su www.vivaticket.it*, presso i punti vendita del circuito VivaTicket e anche presso le filiali del Banco San Geminiano e San Prospero delle province di Modena e Reggio Emilia.

Ricordiamo che IN TRIBUNA SUD , per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite ; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo .

L’acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti ( TRIBUNA NORD ) è possibile al costo di Euro 35,00+diritti di prevendita presso i punti vendita abilitati VivaTicket e anche presso le filiali abilitate del gruppo Banco Popolare (clicca qui per scoprire la filiale più vicina). Si comunica che, a seguito del recepimento del Protocollo d’Intesa sottoscritto avanti al Ministero degli Interni e da LNP A in data 4 Agosto 2017, per la gara Sassuolo-Napoli si potrà acquistare biglietti senza necessità di Tessera del Tifoso . Per i residenti nella regione Campania la vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 30 Marzo. I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili : per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi del Napoli è quello della Tribuna Est Laterale. Si informa inoltre che l’area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Via Romano, presso l’ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.

