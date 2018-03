Sassuolo-Napoli: sold out la Tribuna Nord. Resta la Tribuna Est Laterale

Sabato 31 marzo il Napoli sarà impegnato nella trasferta contro il Sassuolo.

La trasferta è libera, non ci sono restrizioni per i tifosi azzurri, l’acquisto dei biglietti non necessita della Tessera del Tifoso. La prevendita è iniziata bene tanto che in poco tempo uno dei due settori dedicati ai tifosi del Napoli, si è esaurito in breve tempo.

Infatti dal sito del Sassuolo si apprende che la Tribuna Nord sia già sold out. Ora resta solo la disponibilità per la Tribuna Est Laterale. Ma anche questa è destinata ad esaurirsi in breve tempo.

