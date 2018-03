Sassuolo-Napoli, ultimo giorno del rimborso. Da domani la rivendita

La gara tra Sassuolo e Napoli in programma al Mapei Stadium inizialmente era alle ore 15 ma l’Osservatorio ha poi deciso di posticipare alle ore 18 per la contemporaneità di Bologna-Roma.

I biglietti venduti verranno rimborsati, ecco il comunicato del Sassuolo: “In considerazione dell’avvenuto cambiamento di orario della partita Sassuolo- Napoli, in programma sabato 31 Marzo 2018 alle ore 18.00, cambiamento disposto con Comunicato Ufficiale di Lega Calcio a seguito della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, l’U.S.

Sassuolo Calcio informa che sino alle ore 15.00 di mercoledì 28 Marzo, sarà possibile ottenere il rimborso del biglietto previa consegna del medesimo presso il punto vendita in cui è stato acquistato; per chi avesse acquistato il biglietto online su www.vivaticket.it le modalità per l’eventuale rimborso, con richiesta comunque da effettuarsi entro le ore 15.00 di mercoledì 28 Marzo, saranno comunicate direttamente dal circuito VivaTicket via e-mail.

Si informa inoltre che a partire da giovedì 29 Marzo i biglietti effettivamente resi saranno messi nuovamente in vendita; nel caso in cui dovessero tornare disponibili biglietti per il settore di Tribuna Nord gli stessi potranno essere acquistati anche in Regione Campania, previa esibizione della Tessera del Tifoso, restando invece libera la vendita stessa nel resto d’Italia”.

